Liga Europa: Man. United cede empate, Ajax, Celta e Lyon ainda sonham

| Foto: Plabot

E depois dos quartos de final da Champions, chega a altura de falarmos da Liga Europa. Com os resultados da primeira-mão já fechados é importante fazer contas para saber quem pode ou não pode ainda sonhar com as meias.

Manchester United favorito ao empate

Na primeira mão dos jogos a contar para os quartos de final da Liga Europa, o Manchester United cedeu um empate em casa do Anderlecht, já nos últimos minutos de jogo. A equipa treinada por José Mourinho marcou o seu golo ao minuto 36, através de Mkhitaryan, num remate de ressaca depois de uma boa defesa do guarda-redes da equipa belga ao remate de Ibrahimovic. O golo do empate teve a autoria de Dendoncker ao minuto 86, após finalizar de cabeça um bom cruzamento do lado esquerdo do ataque da equipa belga.

O United parte em ligeira vantagem para a segunda mão, mas tem de ganhar em Old Trafford

Ajax, Celta e Lyon podem sonhar

Noutros jogos da noite, os holandeses do Ajax deram um passo importante rumo à próxima fase com uma vitória caseira diante da equipa alemã do Schalke por 2-0. Tentos tiveram a autoria de Klaassen, nos minutos 23 e 52, respetivamente.

O Celta Vigo-Genk foi um jogo que contou com muitos golos e que resultou num bom espectáculo de futebol. A equipa espanhola acabou por levar a melhor diante do Genk, vencendo por 3-2. A equipa visitante ainda marcou primeiro por Boetius no minuto 10, mas o Celta marcou os seus 3 golos ainda na primeira parte, nos minutos 15, 18 e 38 marcados por Sisto, Aspas e Guidetti, respetivamente. Os belgas do Genk ainda responderam e reduziram a desvantagem ao minuto 67 através de Buffel.

Por último, o jogo entre o Lyon e o Besiktas, do português Quaresma, esteve em destaque, mas não pelas melhores razões. O encontro acabou por ser adiado 45 minutos por causa duma batalha campal que envolveu os adeptos de ambas as equipas. Estes, alegadamente, terão atirado tochas para os adeptos franceses e os apoiantes viram-se obrigados a invadir o relvado para sua segurança.

O jogo entre franceses e turcos ficou marcado pelas piores razões

Quando a situação ficou normalizada, o 'espectáculo' que realmente interessava começou. Este jogo acabou com a vitória da equipa do Lyon por 2-1. Os franceses ainda começaram a perder, com um golo de Ryan Babel no minuto 15, mas a equipa da casa deu a volta ao marcador em apenas dois minutos. Primeiro golo surge aos 83 minutos através de Tolisso e o segundo é marcado por Morel aos 85'.