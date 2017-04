Liga dos Campeões: Quem irá passar às meias finais?

Google Plus

Quem irá passar às meias finais?

Real Madrid x Bayern Munique

O Real Madrid parte em vantagem para esta segunda mão. Para além de jogar em casa, venceu os alemães do Bayern de Munique no Allianz Arena por 2-1.

Para passar a eliminatória, a equipa treinada por Carlo Ancelotti precisa de marcar 2 golos e não sofrer nenhum. Com o regresso de Lewandowski, os "bávaros" ganham um novo fôlego ofensivo, no sentido oposto sai Javi Martinez, que foi expulso na primeira mão por acumulação de amarelos.

O Real parte em vantagem para a 2ª mão | Foto: Site Oficial Liga dos Campeões

Espera-se um grande jogo em Santiago Bernabéu com duas das melhores equipas de futebol a medirem forças uma contra a outra, neste jogo que é uma final antecipada.

É de se expectar que o Bayern de Munique entre mais pressionante, pois são os alemães que têm que correr atrás do resultado se querem passar ás meias finais.

Já os espanhóis do Real Madrid, podem entrar a querer matar o jogo, não dando hipóteses ao Bayern de respirar, ou então entrar na expectativa, uma vez que seguem na frente da eliminatória.

Leicester x Atlético de Madrid

Na primeira mão em Madrid, o Atlético venceu o Leicester por apenas uma bola a zero, com golo de Griezzman ao minuto 28 após grande penalidade.

Apesar da superioridade dos espanhóis, a equipa treinada por Simeone não conseguiu traduzir em golos o jogo produzido.

Griezzmann foi o autor do único golo da noite | Foto: Site Oficial Liga dos Campeões

Em vantagem para esta segunda mão, o Atlético de Madrid deve entrar em campo com o intuito de marcar pelo menos um golo, pois caso sofra um, a eliminatória volta a estar em aberto.

Já o Leicester vai ter de jogar mais e melhor em casa se quer marcar presença nas meias finais. Em desvantagem, os ingleses esperam utilizar o factor casa a seu favor e marcar pelo menos um golo para reabrir a eliminatória e manter viva a esperança da equipa sensação da Champions se mantenha em prova.

Barcelona x Juventus

Numa noite de inspiração tanto de Paulo Dybala como de Gigi Buffon, a Juve venceu em Turim o Barcelona por 3-0.

Resultado confortável para os italianos caso a equipa não fosse o Barcelona. Ainda nesta edição da Liga dos Campeões, o Barcelona foi protagonista de uma das remontadas mais históricas de sempre, ao passar o PSG depois de ter perdido por 4-1 no Parc des Princes.

O Barça tem de voltar a fazer história na Champions | Foto: Site Oficial Liga dos Campeões

O futebol é um desporto incerto e tudo pode acontecer, e a equipa catalã já mostrou isso mesmo. Será que vamos ter direito a mais uma remontada ou será que a Juventus aprendeu a lição com o PSG e não vai deixar isso acontecer?

A verdade é que a esperança da equipa catalã remete-se a esse jogo épico da fase anterior e o Barcelona está preparado para fazer os impossiveis para passar.

Já a Juventus tem o exemplo do PSG e está mais que sobreavisada sobre as capacidades do Barça.

Mónaco x Dortmund

Por fim mas não menos importante, o jogo entre Mónaco e Dortmund.

Este jogo ficou na memória de todos e não pelas melhores razões. Depois do autocarro dos alemães ter sido alvo de 3 engenhos explosivos, ter danificado o meio de transporte e ter ferido Marc Bartra, o jogo acabou por se realizar no dia seguinte ao acontecimento.

O Dortmund acabou por perder 3-2 em casa e o Mónaco contou com um Mbappé inspirado.

O Mónaco de Leonardo Jardim segue na frente | Foto: Site Oficial Liga dos Campeões

Agora em França, o Dortmund tem uma palavra a dizer. A segunda parte no jogo na Alemanha mostrou que a equipa de Thomas Tuchel não desiste e que vai ao Mónaco com ganas de revirar o jogo a seu favor.

O Mónaco pretende vencer o jogo e tornar mais tranquilo o resultado a seu favor. De qualquer maneira, espera-se um grande jogo de futebol e sem incidentes.