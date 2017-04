Real Madrid x Barcelona: Messi abana a varinha e distribui magia

Messi esmaga Real Madrid.

O Santiago Bernabéu foi o palco do mega clássico entre Real Madrid e Barcelona. O Real controlou por inteiro a primeira meia hora e Casemiro abriu o activo ao minuto 28. A partir daqui só deu Barcelona no jogo e Messi não tardou em igualar o score.

Ao minuto 33 o génio argentino inventou um lance artístico e fez o 1-1 perante a passividade do último reduto blanco. Ao intervalo o empate não espelhou o que o Real desperdiçou principalmente devido aos falhanços de Cristiano Ronaldo.

Na segunda metade o jogo foi mais equilibrado mas o Barça foi mais objectivo e eficaz. Ao minuto 73 Rakitic ganhou espaço e atirou uma bomba que só parou no fundo das redes de Navas. Pouco depois o Real ficou reduzido a 10 elementos por expulsão de Sérgio Ramos mas os galácticos não desistiram.

Ao minuto 86 Marcelo serviu o recém entrado James que empatou o Clássico contra todas as expectativas. A verdade é que o mago Messi voltou a fazer das suas e recolocou o Barcelona em vantagem no último lance do jogo. Os catalães igualam agora os merengues no topo da Liga mas o Real tem um jogo a menos.