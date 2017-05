Liga dos Campeões: Higuain coloca Juve na rota de Cardiff

A eficácia italiana aliada ao bom sistema defensivo, permitiram à Juventus sair do Monaco, já com a final da Liga dos Campeões em Cardiff no horizonte.

Contudo e apesar do domínio inicial do emblema transalpino, pertenceu à equipa orientada por Leonardo Jardim, que contou Bernardo Silva no onze inicial (João Moutinho entrou na segunda parte), a primeira ocasião para marcar através de Mbappe, que viu o seu remate ser parado por Buffon.

A Juventus com maior posse de bola ia fazendo o cerco às redes de Subasic e em cima da meia hora, chegou ao golo por intermédio de Higuain, que contou com uma assistência fantástica de calcanhar de Daniel Alves, que deixou o argentino sem oposição.

Pouco depois foi Falcao de cabeça a ver de novo Buffon negar o golo, com a colaboração do poste. O intervalo chegou e a segunda parte começou novamente com uma ocasião flagrante do avançado colombiano, mas aos 39 anos Buffon voltou a mostrar porque ainda é um dos melhores na sua posição, com uma grande defesa.

A resposta da Vecchia Signora, surgiu pelos pés de Marchisio, mas também com o pé, Subasic negou o 0-2. Só que este foi o aviso para o golo que surgiria ao minuto 59', outra vez Daniel Alves na assistência para Higuain e o ponta-de-lança ao segundo poste não desperdiçou, aumentando a vantagem.

A partir daqui a Juventus limitou-se a gerir o encontro, jogando com o resultado e o relógio, dando a posse de bola aos monegascos. A formação da casa até foi criando algumas situações de perigo, mas só numa delas Buffon foi novamente chamado a intervir, numa boa estirada a cabeceamento de Germain.

Com esta vitória a Juventus tem meio caminho andado para a final de Cardiff, de hoje a um mês, no entanto falta ainda jogar a partida da segunda mão em Turim.