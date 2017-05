Antevisão da Champions

Segunda mão das meias finais // Fonte: UEFA.com

As noites estreladas voltam ao mundo do futebol para a segunda mão das meias finais. A final já parece ter protagonistas, no entanto o Desporto Rei é sempre surpreendente, pelo que resta aguardar com expetativa o desfecho destes confrontos, que prometem o melhor do futebol.

Juventus x AS Monaco

Tal como se viu na primeira mão, este é um embate de estilos, e é isso que o torna tão interessante.

De um lado temos a vecchia signora. Uma equipa super experiente, baseada na consistência defensiva, que lhes é dada pelos seus pilares Buffon, Bonnuci e Chiellini, na criatividade, proporcionada por Dybala, e nos golos de Higuaín que decidiram a primeira mão. Tudo isto junto forma uma equipa quem em 11 jogos nesta edição da Champions apenas sofreu 4 golos.

Do outro lado temos o Mónaco. Leonardo Jardim, do nada, conseguiu criar uma máquina de marcar golos, sendo essa capacidade a principal característica desta equipa. Ao contrário da experiente Juventus, este Mónaco tem por base a irreverência dos seus jovens jogadores: Bernardo Silva, Mbappé, Lemar, Sidibé, Mendy, Bakayoko, etc. Têm todos menos de 24 anos e são peças fulcrais desta ‘máquina’. Não esquecer o capitão desta equipa, um homem que voltou à sua melhor forma, que é Radamel Falcão.

O que se adivinha para o jogo de amanhã é um Mónaco a entrar com tudo, para tentar marcar cedo e reduzir a desvantagem de 2-0 que traz do primeiro jogo. Vai ser um jogo interessante de seguir.

Atlético x Real Madrid

A eliminatória está 3-0 a favor do Real Madrid, mas um derby é sempre um derby. O Real Madrid tem jogado um bom futebol nesta prova? Não! Tem sido eficaz? Ora aí está a questão! Os blancos não têm jogado o seu melhor futebol, mas têm sido extremamente eficazes, e para isso tem contribuído Cristiano Ronaldo, que nos últimos três jogos na Liga dos Campeões marcou oito golos, oito!

Por parte do Atlético pouco há a fazer, apenas dar tudo como faz em todos os jogos e honrar a camisola que veste. Um derby é um derby e o Atlético vai dar tudo para vencer este jogo. Mesmo que não passe à final é uma vitória sobre o Real Madrid, e não há vitórias como essas para os adeptos do Atlético de Madrid.

O bilhete para Cardiff já está praticamente comprado por parte do Real Madrid, pois esta desvantagem que o Atlético vai enfrentar na segunda mão será quase impossível de dobrar: mas é futebol, e tudo pode acontecer.