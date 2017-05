Históricos dizem adeus: Xabi Alonso e Philipp Lahm emocionam Futebol Mundial

Philipp Lahm despediu-se emotivamente dos relvados // Foto: Facebook do Bayern de Munique

O campeão alemão Bayern Munique recebeu e cilindrou o Friburgo por 4-1, mas o duelo ficou marcado pela homenagem emocionante a Xabi Alonso e Philipp Lahm. Os dois astros do futebol mundial despediram-se este sábado dos relvados, tendo sido ovacionados pelos adeptos em dois raros momentos que arrepiam qualquer apaixonado por futebol.

Ao minuto 82, Ribery entrou para o lugar de Xabi e levou as bancadas ao delírio. O internacional espanhol deixará um legado único de profissionalismo e humildade, tendo brilhado em Liverpool, Madrid e Munique. O médio perfumou o centro do terreno do futebol mundial com técnica, visão de jogo e um remate portentoso e ameaçador, deixando uma saudade difícil de colmatar.

Xabi Alonso despediu-se dos relvados // Foto: Facebook oficial de Xabi Alonso

Ao minuto 87 chegou a vez da empolgante despedida do eterno líder do Bayern, Philipp Lahm. O alemão dedicou toda uma vida ao clube de Munique e naturalmente foi efusivamente aplaudido pelos adeptos, mas aplaudido também um pouco por todo o mundo. O jogador germânico construiu a carreira com uma conduta profissional irrepreensível, tendo sido um líder nato no clube e na selecção. Nas 4 linhas, Lahm evidenciou sempre muita polivalência, tendo brilhado nas laterais e nos últimos anos no meio campo. A velocidade e a inteligência táctica do alemão ficarão eternamente da memória.

O mundo do futebol diz adeus a dois campeões do Mundo de uma só vez, mas o tesouro futebolístico que ambos ofereceram não deixará ninguém indiferente.