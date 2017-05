Real Madrid e Flamengo chegam a acordo por Vinícius Júnior

Vinícius Júnior será reforço dos merengues. (Fonte: Getty Images)

O Real Madrid anunciou esta terça-feira no seu site oficial ter chegado a um acordo com o Flamengo para a transferência de Vinícius Júnior, um atleta de apenas 16 anos que tem sido descrito como um dos talentos mais promissores do futebol mundial.

Segundo revela o comunicado, o atacante terá os seus direitos na posse do atual campeão espanhol a partir de Julho de 2018, altura em que celebra 18 anos de idade. No entanto, Vinícius Júnior havia renovado na semana passada com a equipa brasileira até Julho de 2019, de acordo com o The Guardian, pelo que deverá permanecer no Mengão até ao final desse contrato, a menos que os clubes envolvidos entendam por bem antecipar essa data.

Quanto aos valores envolvidos, embora não haja confirmação oficial, estima-se que o negócio tenha sido realizado por cerca de 45 milhões, sendo 30 pagos de imediato e o restante valor apenas em 2018 - um valor que está de acordo com o recente aumento da cláusula de rescisão, de 30 para 46 milhões de euros, aquando da renovação do craque brasileiro.

O jovem jogador cumpriu a sua estreia pela equipa sénior apenas no passado dia 13 de Maio, num jogo do campeonato brasileiro, frente ao Atlético Mineiro, mas já conta com 17 internacionalizações pelos sub-17 da seleção brasileira e um total de 19 golos marcados.

De resto, o potencial do avançado pode ser comprovado pelo seu desempenho no campeonato Sul-Americano Sub-17, onde levou o Brasil à conquista do troféu, sendo coroado com os prémios de melhor marcador (com 7 golos) e de melhor jogador da competição.

