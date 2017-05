Marco Silva finta Porto e assume o comando do Watford

Nos últimos dias o treinador lusitano Marco Silva esteve perto de rumar ao FC Porto, mas o destino do técnico parece ser a Premier League. Recorde-se que Marco Silva esteve a um passo de garantir a manutenção do Hull City, tendo vacilado nas últimas duas rondas da Liga inglesa. O Watford, que ficou uma posição à frente do Hull, será o novo clube do português. Marco Silva deixou a crítica inglesa rendida à sua qualidade e o Watford não hesitou em sondar o comandante de 39 anos. Será o quinto clube da carreira do técnico depois do Estoril, Sporting, Olympiakos e Hull.