Oficial: Nuno Espírito Santo a caminho do Wolverhampton

Nuno Espírito Santo viaja para Inglaterra.

Recentemente afastado do comando do FC Porto, Nuno Espírito Santo abraça agora um novo desafio na sua ainda curta carreira de treinador. Depois do fracasso na invicta, o luso está oficialmente confirmado como o novo treinador do Wolverhampton. O clube inglês tem à semelhança do treinador português, fortes ligações ao empresário Jorge Mendes, pelo que esta relação terá sido fundamental para acelerar favoravelmente o processo negocial.

O emblema britânico encontra-se no segundo escalão do futebol inglês e tem como principal objectivo subir à Premier League. No Wolverhampton, Nuno irá orientar os ex-benfiquistas Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. De referir ainda que será o quarto clube que o técnico irá treinar depois de Rio Ave, Valência e Porto.