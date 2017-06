Mundial Sub-20: Conhecidos os semifinalistas

Foto: Fifa.com

Não foi um jogo fácil aquele com que se deparou a Itália na partida de hoje diante da Zâmbia; os africanos já tinham surpreendido toda a gente ao eliminar a Alemanha nos oitavos de final e não queriam perder o balanço.



Assim, os zambianos adiantaram-se no marcador logo aos quatro minutos, através de Patson Daka, apanhando a Itália totalmente de surpresa. Apenas na segunda parte a squadra azzurra conseguiu reagir; aos 50 minutos Riccardo Orsolini empatou a contenda.

Mas a emoção estava guardada para os últimos minutos. Aos 84 a Zâmbia voltou à vantagem através de Fashion Sakala; esta vantagem apenas durou quatro minutos, isto pois Federico Dimarco voltou a empatar o jogo aos 88. A partida foi assim para prolongamento, aí foram os transalpinos a levar a melhor com o golo de Luca Vido a dar o triunfo à Itália aos 111 minutos.

O outro jogo dos quartos de final não teve tantos golos. Com efeito, Inglaterra e México travaram um duelo mais tático, pautado pelo grande equilíbrio a meio-campo. O triunfo acabou por sorrir aos ingleses, com o único tento da partida a ser apontado por Dominic Solanke no início do segundo tempo. Os britânicos acabaram o jogo reduzidos a dez jogadores, devido à expulsão de Onomah.

Para quinta-feira estão marcados os jogos das meias-finais. A Itália defronta a Inglaterra, enquanto que o Uruguai mede forças com a Venezuela.