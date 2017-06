Leverkusen na pista de Mathieu: Sporting perde terreno

Aos 33 anos, Mathieu está a despertar a cobiça do Sporting. O central esquerdino tem as características que Jorge Jesus procura, mas a viagem do jogador para Alvalade terá um clube alemão pelo caminho. O Diário Desportivo "A Marca" adiantou que o Bayer Leverkusen entrou ferozmente na luta por Mathieu, que está também a ser seguido por emblemas franceses. A elevada massa salarial do jogador ao serviço do Barcelona pode afastar o atleta dos leões, que terão de correr muito para fintar os concorrentes.

Mathieu tem 1.89m, é agressivo, polivalente e sobe muito bem em lances de bola parada, atributos que não deixam a Europa do futebol indiferente, mesmo sendo um jogador veterano.