Oficial: Bruma certo no Leipzig

Foto: gamaspor.com

O extremo criativo Bruma é oficialmente jogador dos alemães do Leipzig. O jogador formado no Sporting troca agora os turcos do Galatasaray pelo segundo classificado da Bundesliga, e irá disputar a Liga dos Campeões na próxima época. Ao serviço do clube turco Bruma alinhou em 85 partidas, tendo festejado 15 tentos.

No Leipzig terá todas as condições para mostrar que não passa apenas de uma promessa. O jogador luso que está entre os eleitos de Rui Jorge para o Europeu de sub-21 assinou pelo clube alemão por 5 temporadas, mas os valores do negócio são ainda uma incógnita.