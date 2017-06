Oficial: Danny segue para o Slavia Praga

Danny tem novo clube.

De saída do Zenit, onde se tornou estrela durante uma década, Danny enfrentará um novo desafio na Liga checa. O jogador é reforço do Slavia Praga, chegando ao campeão checo a custo zero.

O médio ofensivo de 33 anos tem sido bastante fustigado com lesões graves, mas conquistou o estatuto de craque na Rússia, depois de ter alinhado, no inicio da carreira, ao serviço do Sporting e do Maritimo.

Nas quinas, Danny jogou por 38 ocasiões tendo participado na fase de apuramento para o Euro 2016 já sob o comando de Fernando Santos. Nas 4 linhas, o atacante já não tem a velocidade de outros tempos mas continua a perfumar os relvados com uma técnica apurada, inteligência táctica e experiência.