Oficial: Pepe junta-se a Quaresma no Besiktas

Foto: Facebook Beşiktaş

O internacional por Portugal, Pepe é reforço sonante do campeão turco. Depois de 10 anos ao mais alto nivel em Madrid, Pepe dá um passo atrás na carreira e assina pelo Besiktas a custo zero. O interesse do PSG foi veiculado há já algumas semanas, mas os cifrões turcos convenceram o central campeão europeu de clubes e seleções.

Aos 34 anos, Pepe é ainda um jogador móvel, forte e evoluido tecnicamente e taticamente. No Real Madrid jogou mais de 300 jogos, mas o destino do craque das quinas é o Besiktas, onde irá partilhar o balneário com Ricardo Quaresma.