Tunísia (1) x (2) Inglaterra, em direto

Termina a partida. Inglaterra vence Tunísia por 1-2.

90'+4 Substituição na Inglaterra: sai Lingard, entra Eric Dier.

90'+1 Golo! Harry Kane bisa na patida e coloca a Inglaterra em vantagem.

90' O árbitro concede quatro minutos de desconto.

85' Substituição na Tunísia: sai Khazri, entra Khalifa.

84' Mustapha (TUN) lesiona-se em choque com Harry Kane (ING) e é assistido.

80' Substituição na Tunísia: sai Dele Alli, entra Loftus-Cheek.

79' Ashley Young (ING) atira por cima.

78' Livre assinalado a favor da Inglaterra.

74' Substituição na Tunísia: sai Naim Sliti, entra Mohamed Ben Amor.

71' Jogada perigosa dos britânicos assinalada fora-de-jogo.

68' Substituição na Inglaterra: sai Sterling, entra Rashford.

67' Khazri (TUN) lesiona-se e é assistido.

60' Remate desviado pela defesa da Tunísia. Canto para a Inglaterra.

51' Mustapha (TUN) segura cabeceamento inglês.

50' Saída em ataque rápido da seleção inglesa resulta em canto.

46' Recomeça a partida.

Fim da primeira parte. As equipas regressam ao balneário.

45' O árbitro concede três minutos de desconto.

45' Lingard (ING) muito perto do golo com a bola a roçar no poste.

43' Lingard (ING) remata com força, mas a bola é desviada para canto.

35' Golo! Ferjani Sassi marca para a Tunísia e empata a partida.

34' Cartão amarelo mostrado a Kyle Walker (ING).

33' Grande penalidade a favor da seleção africana.

27' A defesa inglesa trava um remate de Ferjani Sass (TUN).

24' Inglaterra consegue rematar através de Lingard, mas a bola não acertou o alvo.

18' Remate de Henderson (ING), sem sucesso.

16' Hassen sai lesionado. Entra Ben Mustapha.

13' Hassen, guarda-redes da Tunísia, parece lesionado.

11' Harry Kane remata para o fundo das redes da Tunísia ao aproveitar uma recarga.

11' Golo da Inglaterra!

10' A seleção britânica domina a partida em Volgogrado.

4' Fora-de-jogo assinalado a Sterling (ING).

3' Lingard perto do primeiro da Inglaterra. Hassen mantem a baliza da Tunísia protegida.

1' Rola a bola na Arena Volgogrado!

Suplentes da Inglaterra: Trent Alexander-Arnold, Jack Butland, Gary Cahill, Delph, Eric Dier, Phil Jones, Loftus-Cheek, Nick Pope, Rashford, Danny Rose, Vardy e Welbeck.

Onze da Inglaterra: Pickford, Kyle Walker, Stones, Maguire, Kieran Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Ashley Young, Sterling e Harry Kane.

Suplentes da Tunísia: Rami Bedoul, Mohamed Ben Amor, Farouk Ben Mustapha, Benalouane, Ghaylene Chaalali, Oussama Haddadi, Khalifa, Ahmed Khalil, Saifeddine Khaoui, Aymen Mathlouthi, Hamdi Nagguez e Bassem Srarfi.

Onze da Tunísia: Hassen, Yassine Meriah, Siam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul, Ellyes Skhiri, Anice Badri, Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Khazri e Naim Sliti.