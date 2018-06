Bis de Harry Kane salva Inglaterra do empate

Em jogo referente à primeira jornada do Grupo G do Mundial 2018, a Inglaterra derrotou a Tunísia por 1-2. O goleador Harry Kane salvou a formação britânica do empate com um golo ao cair do pano.

A Inglaterra entrou melhor na partida. Aos 11', Harry Kane aproveita uma recarga e remata para o fundo das redes da Tunísia, inaugurando o marcador.

Pouco depois, Hassen, guarda-redes da formação africana, lesiona-se e é substituído por Ben Mustapha. Antes do apito para intervalo, Ferjani Sassi marca para a Tunísia e empata a partida.

No segundo tempo, a Inglaterra atacou com agressividade a baliza adversária, mas sem sucesso. Porém, ao cair do pano, Harry Kane coloca a seleção britânica novamente na frente do marcador.

A partida terminou com a Inglaterra a triunfar por 1-2.

No próximo domingo, pelas 13h, a formação de Gareth Southgate defronta a Panamá. Antes disso, a Tunísia e a Bélgica têm encontro marcado para sábado, pelas 13h.