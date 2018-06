Japão x Senegal: Duelo dos líderes inesperados

Japoneses e senegaleses chegam à segunda jornada do Grupo H com uma vitória cada. Os nipónicos surpreenderam a favorita Colômbia por 2-1, enquanto que, e pelo mesmo resultado, o Senegal derrotou a Polónia.

Assim, parece que os papéis que provisoriamente seriam atribuídos no grupo sofreram um forte revés. Num Mundial onde os favoritos demoram em justificar esse estatuto, o Grupo H acaba por sublinhar ainda mais esse cenário ao ser o exemplo perfeito do mesmo.

Este será o quarto embate entre nipónicos e africanos. Nos outros três regista-se um empate e dois triunfos senegaleses, o último dos quais numa partida particular em 2002.

Com as duas equipas empatadas com três pontos, um triunfo este domingo para qualquer uma das equipas pode não garantir desde logo a qualificação, sendo preciso esperar pelo desfecho do outro jogo do grupo. Todavia o vencedor da partida ficará em posição priveligiada para alcançar os oitavos de final. Se tal acontecer será a primeira vez para o Japão, enquanto que o Senegal repetiria o feito alcançado no Campeonato do Mundo de 2002; curiosamente esse mesmo mundial foi jogado na Coreia do Sul e...no Japão.

Às 16h no Ekaterinburg Arena, Japão e Senegal começam a dar forma a um grupo H que, aconteça o que acontecer, terá pelo menos um inesperado apurado.