Polónia x Colômbia: Recuperar enquanto é tempo

Eram garantidamente as duas principais favoritas para o apuramento no Grupo H. Todavia, e à semelhança da maioria dos restantes grupos, esse mesmo favoritismo não foi aplicado dentro das quatro linhas, resultado? duas inesperadas derrotas e as contas do apuramento bem mais complicadas.

Diante do Japão, os colombianos começaram logo a perder, tendo ficado reduzidos a dez homens bem cedo na partida. Em desvantagem numérica e no marcador, os cafeteros ainda conseguiram empatar a partida ainda antes do intervalo. Contudo a Colômbia não foi capaz de aguentar o resultado, acabando mesmo derrotada por 2-1.

Já a Polónia cometeu demaisados erros e não foi capaz de travar a velocidade do ataque do Senegal. Os africanos tiveram ainda a sorte de beneficiar de um auto-golo de um jogador polaco para se adiantar no marcador. Novo erro aconteceria já na segunda parte quando um desentendimento entre o defesa e o guardião polacos permitiu o segundo dos africanos, marcando assim um inesperado triunfo.

Assim a margem de erro para polacos e colombianos é absolutamente nula. Uma derrota para qualquer um dos lados significa o adeus permaturo à competição, algo que poucos esperariam no início deste mundial.

No que ao confronto directo diz respeito, a história está do lado sul-americano. Com efeito, dos cinco embates anteriores a Colômbia venceu por três ocasiões, a última das quais numa partida particular em 2006,

Às 19h na Kazan Arena Colômbia e Polónia lutam pela sobrevivência no grupo.