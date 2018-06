Grupo G: Bélgica e Inglaterra goleiam e apuram-se para os "oitavos"

As seleções belga e inglesa garantiram, este fim-de-semana, a presença nos oitavos de final do Mundial 2018. As duas formações venceram os respetivos encontros frente à Tunísia, por 5-0, e ao Panamá, por 6-1.

Hazard em destaque frente à Tunísia

No sábado, Moscovo foi palco do confronto entre a Bélgica e Tunísia. Os belgas entraram melhor na partida, inaugurando o marcador aos seis minutos de jogo, por intermédio de Eden Hazard. O avançado do Chelsea inaugurou o marcador através de uma grande penalidade.

Momentos depois, Romelu Lukako marca o segundo da Bélgica com um remate cruzado para o fundo das redes adversárias. Contudo, aos 18', a Tunísia reduz a desvantagem para 2-1, através de um cabeceamento certeiro de Dylan Bronn.

Antes do apito para intervalo, Lukako bisa na partida e aumenta a vantagem da sua equipa para 3-1. O avançado do Manchester United aproveitou da melhor forma uma assistência de Hazard e rematou por cima do guardião da Tunísia para o fundo das redes.

No segundo tempo, a Bélgica volta a dominar a partida. Aos 51', Hazard finta o guarda-redes adversário e bisa no encontro. Ao cair do pano, a Bélgica faz o 5-1 com um remate de primeira de Michy Batshuayi. Nos descontos, a Tunísia ainda consegue reduzir a desvantagem para 5-2, por intermédio de Wahbi Khazri, que remata à entrada da pequena área.

Hat-trick de Harry Kane no encontro entre Inglaterra e Panamá

O estádio Nizhny Novgorod recebeu o jogo entre a Inglaterra e o Panamá. A seleção britânica entrou a marcar na partida. Aos oito minutos de jogo, Stones sobe ao terceiro andar e marca o primeiro da sua equipa.

Pouco depois, aos 22', Harry Kane não vacila e converte uma grande penalidade em golo. Aos 36', Lingard marca um grande golo à entrada da área, encaixando a bola na "gaveta" superior direita da baliza do Panamá.

Antes do apito para intervalo, a Inglaterra marca mais dois golos. Stones bisa na partida ao cabecear uma bola proveniente de um ressalto. Já no período de compensação, Harry Kane volta a marcar de grande penalidade.

Na segunda parte, os ingleses voltam a dominar a partida. Aos 62', Harry Kane marca o sexto golo dos europeus de forma caricata. Lingard remata a bola de fora da área e bate no calcanhar do avançado do Tottenham, traindo Jaime Penedo, guardião panamenho.

Aos 78', o Panamá marca o seu primeiro golo de sempre em campeonatos do mundo, por intermédio de Felipe Baloy. O defesa panamense remata a bola de primeira para o fundo da baliza de Pickford.

O jogo terminou com a Inglaterra a triunfar por 6-1.

Inglaterra x Bélgica

Com estas vitórias, a Inglaterra e a Bélgica somam igualmente seis pontos no Grupo G e garantem, desta forma, a passagem aos oitavos de final da competição. As duas seleções defrontam-se esta quinta-feira, pelas 19h, no estádio Kaliningrad, para disputar o primeiro lugar do grupo.