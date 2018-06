Grupo G: Inglaterra e Bélgica discutem liderança

As seleções inglesa e belga defrontam-se esta quinta-feira,dia 28, pelas 19h, no estádio Kaliningrad. Em jogo referente à terceira jornada da fase de grupos da Rússia 2018, as duas formações discutem o primeiro lugar do Grupo G que dá acesso aos oitavos de final da competição.

Tanto a Inglaterra como a Bélgica venceram os dois primeiros encontros disputados na fase de grupos do torneio e somam, na totalidade, seis pontos. Um empate poderá fazer com que a primeira posição seja definida pelo critério das advertências.

Ambas as equipas contêm bastantes futebolistas que atuam na Premier League inglesa. É esperado, portanto, um encontro bastante equilibrado em termos qualitativos.

Harry Kane é a principal arma da Inglaterra. O avançado do Tottenham lidera a lista dos melhores marcadores do Mundial 2018, com cinco tentos certeiros. O segundo posto pertence ao belga Romelu Lukako, que faturou em quatro ocasiões na competição.

O outro jogo do Grupo G dita a despedida do Panamá e da Tunísia do Campeonato do Mundo da Rússia. As duas formações perderam as partidas referentes às jornadas anteriores da fase de grupos e somam, portanto, zero pontos. A Arena Mordovia é o palco do encontro, com início marcado também para as 19h desta quinta-feira.