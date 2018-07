Inglaterra vence Suécia e segue para as "meias"

Em jogo referente aos quartos de final do Mundial 2018, a Inglaterra venceu a Suécia por 0-2. A formação britânica dominou a partida e assegurou a passagem às meias-finais da competição.

A seleção inglesa entrou melhor na partida. Aos 19', Harry Kane remata e faz a bola passar rente ao poste da baliza adversária. Momentos depois, Maguire inaugura o marcador na sequência de um canto batido por Ashley Young. O defesa do Leicester City subiu ao terceiro andar e cabeceou a bola para o funda das redes suecas.

Antes do apito para intervalo, Sterling quase marca o segundo da Inglaterra. O avançado do Manchester City executa um remate perigoso, mas é bloqueado por um jogador da Suécia.

No segundo tempo, os suecos equilibrarram o jogo. Aos 47', Pickford executa a defesa da partida, segurando um cabeceamento perigoso de Margus Berg.

Ao minuto 59, um cruzamento de Lingard para o segundo poste da baliza da Suécia encontra Dele Alli, que remata de cabeça para o segundo da Inglaterra.

Pouco depois, a seleção sueca executa uma jogada perigosa, mas Pickford esteve à altura do desafio. Aos 72', o guardião da Inglaterra volta a defender um remate perigoso de Margus Berg.

O jogo terminou com a Inglaterra triunfar por 0-2.

Com este resultado, a turma de Gareth Southgate garante o apuramento para as meias-finais do Campeonato do Mundo 2018. O próximo adversário da seleção britânica é o vencedor do jogo entre Rússia e Croácia, disputado este sábado, pelas 19h, no Estádio Fisht.