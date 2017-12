Ronaldo conquista 5ª Bola de Ouro

É o nosso Capitão // Fonte: Telegraph

A France Footbal atribuiu a Bola de Ouro 2017 a Cristiano Ronaldo. O português junta esta às conquistas de 2008, 2013, 2014 e 2016 e iguala o recorde que, até agora, apenas pertencia a Leo Messi.

O prémio foi entregue na Torre Eiffel e o capitão da seleção nacional mostrou-se feliz por mais um prémio individual: "Estou muito feliz, é de facto fantástico. Está um pouco frio, mas é uma grande experiência."

Já no 'quentinho' do interior do monumento e já junto com a sua mãe e filho, o craque português acrescentou: "É mais um grande momento da minha carreira. Tive um ano muito bom em termos individuais, mas claro que os troféus que conquistei com o Real Madrid também ajudaram."