Antevisão: Porto x Rio Ave

Depois de um jogo complicado frente ao Liverpool, Sérgio Conceição afirmou: “Temos de honrar este símbolo e assumir a responsabilidade deste resultado. E temos de dar uma resposta positiva já no domingo, frente ao Rio Ave, naquele que é o nosso principal objetivo”.



A equipa nortenha conta com 55 pontos e com o primeiro lugar, seguindo com mais dois pontos que o segundo classificado na tabela, o Benfica. Neste jogo haverá duas ausências que serão bastante sentidas no plantel portista, o ponta de lança Aboubakar e o médio Danilo.

Por enquanto, a equipa de Vila do Conde que conta com 36 pontos no campeonato, e está posicionada no 5° lugar na tabela de classificações, sofre com o condicionamento de dois dos seus jogadores, Gelson Dala e Leandrinho, e no último treino contou com a presença de elementos da equipa B.

Tanto o Rio Ave como o Porto estão em uma fase de desequilíbrio, devido a lesões e uma recente derrota. Resta saber se a equipa nortenha dará uma resposta positiva aos adeptos com todo o apoio que os mesmo lhes deram após a derrota com a equipa inglesa, demonstrando que há união dentro do clube ou se a equipa de Vila do Conde leva a vitória.