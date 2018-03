Antevisão Portimonense X Porto: irá o Porto passar mais um obstáculo?

O plantel portista está bastante desfalcado e já se encontra sob ameaça. Wellington, avançado do Portimonense, e Fabrício, considerado o jogador mor já mandaram as suas cartas sobre o que a equipa nortenha pode contar da algarvia.



Wellington, após estar ausente devido a uma lesão volta a campo para defrontar a equipa que ocupa o primeiro lugar na tabela de classificação e promete marcar golos: “os avançados vivem de golos” .



Por sua vez, Fabrício, diz que se sente preparado para a guerra porque para ele será: “ uma guerra pelos três pontos”.

No último confronto, o jogo decorreu no estádio do Dragão de onde a equipa algarvia saiu com uma derrota por cinco bolas a duas. Como as honras da casa devem ser feitas pelo anfitrião será que a equipa algarvia irá ser uma boa anfitriã e mostrar quem manda na casa?

A equipa tripeira conta com ausências importantes no seu plantel. Nos últimos jogos, Aboubakar, Danilo e Ricardo Pereira já não mostraram o seu valor em campo devido a lesões e neste jogo de domingo pode-se contar com mais uma ausência, Jesus Corona que é carta fora do baralho devido a um amarelo frente ao Rio Ave.

Temos uma equipa que promete dar tudo de si em campo e outra que conta com várias lesões. Qual delas mostrará que a bola é redonda e que em campo tudo se decide com estratégia?