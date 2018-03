"Os árbitros têm de ter consciência das decisões que tomam"

Google Plus

Rui Vitória falou esta tarde aos jornalistas sobre o encontro e, perguntado acerca da polémica semana em relação à arbitragem, nos jogos de Sporting e Porto, Rui Vitória disse que também tem legitimidade para falar e atirou: “ É fundamental que os árbitros entendam que têm de ter consciência das decisões que tomam. Têm de ser tomadas com rigor (...) Alguém em casa percebe que haja um árbitro numa sala sem barulho, 5 ecrãs à frente e um assistente, e não tome uma decisão acertada? (...) Parece que nem os árbitros sabem o que andam a fazer e andamos aqui seja o que Deus quiser”.

Acerca das boas exibições que o Benfica tem vindo a fazer, o treinador encarnado recusou admitir que esses bons resultados se devem apenas e só à ala esquerda, onde têm jogado Franco Cervi, Grimaldo e, por vezes, Zivkovic.

Ironicamente, Rui vitória disse ainda: “ Tem piada, há duas ou três semanas estava tudo preocupado com a lesão do Krovinovic. Há um conjunto de variáveis que fez com que os nossos resultados sejam mais consistentes”.