FC Porto x Sporting CP: Dragões e Leões na hora das decisões

Trata-se do quarto encontro entre dragões e leões, isto depois das duas equipas já terem medido forças na Taça da Liga, Taça de Portugal, e na primeira volta do campeonato. Nesses três desafios foi evidente o equilíbrio entre as duas formações, prova é apenas um único golo marcado em 270 minutos de futebol.

Agora chega a vez do campeonato e a situação mostra-se mais favorável aos dragões; com efeito, os portistas entram em campo com mais cinco pontos que o adversário, beneficiando ainda de um Estádio do Dragão maioritariamente do seu lado. Um triunfo azul deixaria o Sporting a oito pontos, e com nove jornadas por jogar; uma vantagem que, apesar de não ser definitiva, seria muito importante.

Para além disso, a equipa de Sérgio Conceição quer manter o seu registo de invencibilidade em provas nacionais; os dragões são das poucas equipas europeias que se podem gabar de tal registo, tendo apenas sofrido desaires na Liga dos Campeões.

Todavia a missão dos azuis-e-brancos será tudo menos fácil, isto porque, do outro lado está um Sporting sólido e que tem vindo a demonstrar um espírito guerreiro impressionante nos últimos jogos. Apesar de ainda não ter vencido o adversário no tempo regulamentar esta época, os leões chegam ao clássico com a motivação em alta e desejosos de encurtar distâncias para a liderança do campeonato.

Contudo, o histórico não parece jogar a favor da equipa de Alvalade. Assim, este será o 84º clássico disputado em reduto portista, tendo dos anteriores resultado 45 triunfos dos dragões, contra apenas 14 dos verde-e-brancos. Nos últimos dois anos os dois clubes repartiram os louros da vitória; o Sporting venceu em 2015/2016 por 1-3, enquanto que os portistas triunfaram na época passada por 2-1.

Para a partida desta sexta-feira, é de notar as muitas ausências de ambos os lados, e que acabam por empobrecer este clássico. Com efeito, Sérgio Conceição não pode contar com jogadores como Danilo, Alex Telles e Soares, tendo ainda em dúvida Ricardo Pereira e Aboubakar. Assim, eis a nossa previsão para o onze inicial do FC Porto.

Já do lado do Sporting o destaque vai para Bas Dost, que falha o clássico devido a lesão tal como Piccini; a grande dúvida é ainda Gelson Martins; o extremo viajou com a equipa, mas ainda não se sabe se o seu castigo será suspenso. Apesar dessa grande dúvida que ainda paira sobre a formação leonina, estamos em crer que os leões vão subir ao relvado com o seguinte onze.

O apito inicial está marcado para as 20:30, e será dado por Artur Soares Dias.