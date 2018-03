O clássico da perspectiva benfiquista

Com golos de Marcano para o Porto (29), Rafael Leão para o Sporting (45+1) e Brahimi (49), os azuis e brancos venceram um rival direto na corrida pelo título e dificultaram as contas para Benfica. Na teoria, e se os encarnados ganharem hoje, tudo se mantém igual entre os dois clubes (Benfica e Porto), sendo que agora o sporting está a 8 pontos do 1º lugar. Contudo, devido à grande forma da equipa portista, a esperança dos adeptos do Benfica estava num resultado favorável no final do clássico, pois dificilmente o Porto irá perder mais pontos até final do campeonato. Tudo o que o Benfica tem de fazer para ainda sonhar com o título é ganhar todos os jogos (inclusive os jogos frente a Porto em casa e Sporting em Alvalade) e esperar que o Porto escorregue frente a alguma das equipas do campeonato.

Faltam 10 jogos para o final e Rui Vitória mantém-se fiel àquilo que tem sido o seu discurso “Mais uma final em nossa casa. Não vale a pena pensarmos nos outros nove jogos se não penarmos neste primeiro”.

No final da partida Sérgio Conceição disse o contrário do que muitos estavam a dar como garantido “O Sporting não está fora do título. É uma equipa que já mostrou várias vezes que quer vencer o campeonato”.