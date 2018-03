"A maior motivação é representar o FC Porto"

Google Plus

A equipa do Futebol Clube do Porto desloca-se a Inglaterra, para disputar a segunda mão da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, mas com aspirações em fazer um resultado positivo, apesar dos 5-0 da primeira mão. Embora haja um pensamento de que a eliminatória está resolvida, ambos os treinadores mostram que ainda é possível.

Em declarações aos jornalistas, Sérgio Conceição mostrou-se confiante, “Estamos a disputar os oitavos. Não há motivação maior. A motivação maior de jogar amanhã é representar o FC Porto.” e desvalorizou o jogo da primeira mão e a pressão diminuída. “Houve coisas positivas no primeiro jogo. Cometemos erros que normalmente não cometemos e os pequenos pormenores podem ser decisivos.” “Nós gostamos da pressão. Ela é diária. Exigência é diária. A pressão tem de ser sinónimo de determinação. Os jogadores estão habituados à pressão. Ela é sempre boa.”

Confrontado com o que espera do jogo, adiantou “Queremos corrigir a derrota da 1.ª mão e fazer um jogo diferente. Temos de ser iguais a nós próprios. Não acredito que exista a diferença toda que existiu no primeiro jogo, não existe esse desnível. O Liverpool foi muito eficaz e em momentos chaves, pecámos, onde sabíamos que o Liverpool era forte."

Relativamente às lesões no plantel, Conceição deixa aviso, “Os jogos de Liga dos Campeões são jogos de uma intensidade muito grande, de impacto físico muito grande. Tenho de ver os jogadores que me dão mais garantias. Temos de conseguir explorar os pontos fracos do adversário. Poderá passar por aí uma mudança ou outra naquela que é a estrutura habitual da equipa.”

Da equipa da casa, Jurgen Klopp não espera facilidades. “Eles são perigosos, não tenho dúvidas de que vão querer reagir e deixar uma boa imagem. Querem mostrar o que valem.”

Face às baixas da equipa adversária, o treinador dos “reds” não prevê uma equipa secundária. “Sei que o FC Porto tem algumas lesões. Não espero uma equipa B. Espero um onze forte e espero uma reação forte. Nada mais.”

Em conjunto com o treinador, o jogador inglês Milner, completa as declarações. “O FC Porto é uma grande equipa. Eles têm marcado muitos golos nos últimos jogos e podem marcar cinco amanhã.”

Para o jogo de amanhã, afirma “Temos de estar no nosso melhor amanhã e fazer uma boa exibição.”



Espera-se um jogo mais equilibrado face à primeira mão. Ambas as equipas irão lutar para vencer, sendo que o Liverpool apresenta maiores possibilidades de seguir em frente.