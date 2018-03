"Vai ser uma eliminatória disputada nas duas mãos"

O treinador leonino levou com ele Bryan Ruíz, demostrando assim que o costa-riquenho vai ser titular no jogo dos oitavos-de-final da Liga Europa. Para o avançado, não importa em que posição jogue, "sinto-me bem nas 4 posições em que posso jogar, o mister é que vai decidir onde jogo".

Para o camisola 20, a equipa está motivada e quer passar à fase seguinte da competição. O facto de não conhecerem o adversário, não significa que o jogo não tenha sido bem preparado, "pelo nome não é o mais forte da Europa, mas respeitamos todos as equipas e preparamo-nos muito bem".

Ruíz ainda comentou o facto da equipa de Alvalade ter seis jogadores em risco para a segunda mão, mas garante que os jogadores não pensam muito nisso quando vão a jogo e adianta que "há faltas que são necessárias, mas não queremos levar amarelo por falar com o árbitro ou por atirar a bola para longe”.

Já o treinador dos leões sabe que o Plzen não é um dos grandes da Europa, mas tal como o seu jogador, afirma que o adversário foi bem estudado, apesar de considerar que "é mais forte que o Astana, com uma equipa bem organizada em termos defensivos, com um treinador muito experiente", acreditando que "vai ser uma eliminatória disputada em duas mãos".

Quando questionado sobre se a prioridade é ganhar a Liga Europa e passar diretamente à Liga dos Campeões ou ficar em segundo lugar do Campeonato e ir ao play-off da mesma competição, o treinador admite que são as duas prioridades para si, "tenta-se o segundo lugar e um bom resultado na Liga Europa".



Ainda quando foi questionado sobre os seis jogadores em risco de amarelo, adianta que ainda tem seis lesionados e que teve que moldar a equipa aos jogadores que tem disponíveis, mas adiante que Bas Dost "é dos poucos que ainda temos esperança para o jogo".

Rui Patrício ainda foi tema de conversa uma vez que vai completar 453 jogos ao serviço do Sporting, para o técnico "o Rui é uma referência dos adeptos e do clube. Quando tens um jogador de top na tua equipa e se mantem durante muitos anos é sinal de crescimento do clube e não só do jogador".



Quer para Bryan Ruíz quer para Jorge Jesus nenhum dos jornalistas checos presentes na sala quis colocar alguma pergunta sobre a sua antevisão do jogo de hoje que se vai realizar no Estádio José de Alvalade e vai ser transmitido em canal aberto na SIC, às 20:05.