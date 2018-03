Antevisão: Paços de Ferreira x FC Porto

O Paços de Ferreira recebe a equipa portista numa sequência negativa de resultados. Após a derrota com o Moreirense por 2-0, o treinador dos pacenses teceu duras críticas e exigiu mudança. E é precisamente isso que procurarão no jogo contra os dragões, inverter a sequência de 5 jogos sem ganhar.

Para isso, tentarão fazer o seu jogo. Com a filosofia que lhes é imposta. Jogar sem medos de ter a bola, tentar controlar o adversário, estar atento aos ataques rápidos e à criatividade individual dos jogadores do Porto.

Após a eliminação na Liga dos Campeões, já esperada, o empate no último jogo, a nível Europeu, deu ainda mais confiança para o término do campeonato. Embora, os dragões não contem com peças chaves na ficha de jogo, como Alex Telles, Danilo Pereira, Marega e Soares, a recuperarem de lesão, Sérgio Conceição poderá utilizar jogadores da equipa B que têm sido chamados à equipa principal. A faltarem 9 jornadas para o final, o Porto quererá vencer e resolver o jogo desde muito cedo. Ter a posse de bola e concretizar as oportunidades que cria serão peça fundamental na partida. A falta de atacantes não será desculpa.

Ambas as equipas quererão vencer o jogo. Com objectivos diferentes. A equipa da casa a lutar para fugir dos lugares de despromoção e a equipa visitante a lutar pelos três pontos que aumentará ou manterá a distância na tabela classificativa.