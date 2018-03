Leões tentam aproximação ao segundo lugar

Os leões deslocam-se nesta segunda-feira a Chaves para tentar aproximação ao segundo lugar.

Os leões não vão poder contar nem com Bruno Fernandes nem com Acuña devido ao castigo de um jogo por acumulação de amarelos, uma vez que viram o 5º cartão amarelo no jogo frente ao FC Porto, no Dragão. Mas nem tudo são más notícias para o técnico leonino. Tudo indica que Bas Dost e Piccini poderão ser opção neste jogo, tendo em conta que estão a fazer uma boa recuperação e a mostrar melhoras.

Recorde-se que Bas Dost lesionou-se no jogo frente ao Vitória de Guimarães a contar para a 20ª jornada do campeonato. Tudo indica que já estaria pronto para jogar na passa quinta frente o Plzen para a Liga Europa, mas que Jorge Jesus quis evitar recaídas e tê-lo na máxima força neste jogo.

Do lado do adversário, Domingos Duarte e Matheus Pereira, não poderão ir a jogo, pois foram cedido ao Chaves pelos leões e deverão ser substituídos por Nuno André Coelho, que já não é titular desde setembro, e por Perdigão. Stephen Eustáquio também não vai ser opção para o técnico Luís Castro, pois também ele está castigado por um jogo devido à acumulação de amarelos.

A equipa flaviense acredita que este jogo não vai ter a adesão que os outros jogos contra os grandes tiveram, pois o facto de jogarem a uma segunda, às 19, não atrai muito público. O preço dos bilhetes também pode ser outro entrave, pois para os sócios do Sporting tem um custo de 30€.

Como já foi dito, o Chaves x Sporting terá lugar no Estádio Municipal de Chaves, 2ª feira, 12/03, às 19h, e terá transmissão na Sport TV 1.