Rui Vitória, em declarações à imprensa, falou de um jogo difícil: “Jogo difícil mas bem ganho por nós. O Aves quis bloquear-nos o caminho. Não tivemos o caudal ofensivo habitual, mas podíamos ter marcado mais cedo”.

Acerca da diferença para com o Porto, o treinador das águias não quis comentar: “O nosso trabalho está feito. Estamos focados apenas em nós e é assim que temos de pensar. O nosso trabalhinho está feito, os resultados dos outros, aos outros diz respeito”.

Perguntado sobre a ascensão de rafa na equipa encarnada, Rui vitória disse que não é surpresa: “O Rafa está a fazer o seu papel normal, de quem joga com regularidade. Olhamos para o individual e tentamos potenciar em benefício da equipa.”

Já José Mota, treinador do Desportivo das Aves, disse aos jornalistas que tinha a esperança de sair da Luz com um ponto. “Queríamos um resultado positivo e um empate na Luz é sempre um resultado positivo. Tivemos a estratégia definida para este jogo: fecharmos os caminhos da nossa baliza, sermos um grupo organizado e criar contra-ataques perigosos”. José Mota disse ainda que o golo de Jonas aos 75 minutos destruiu a sua estratégia mas que no fim, fica um resultado justo porque o Benfica foi melhor no seu todo.