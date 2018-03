Antevisão Plzen x Sporting

O Sporting partiu para a República Checa com seis baixas. William Carvalho e Coates não jogam esta segunda mão devido à acumulação de amarelos e Doumbia, Bruno César, Podence e Rafael Leão devido a lesões. A opção do técnico verde e branco para contrariar este desaire foi chamar a jogo Maximiano, Ivanildo Fernandes, Rafael Barbosa e Ronaldo Tavares da equipa B. Do lado da equipa da casa é David Limbersky quem fica de fora também por acumulação de amarelos.



O tema de conversa de hoje foi o estado do relvado do Doosan Arena, uma vez que na semana passada a neve caiu com muita intensidade em Plzen, no entanto, um dos responsáveis da equipa, garante que o relvado está em condições para a realização do jogo de amanhã.



O adversário da equipa de Alvalade vem de um empate contra o Slovan Liberec a contar para o campeonato checo, mas continua confortável na liderança. De realçar que venceu os cinco jogos que disputou em casa e apontou um total de 17 golos. Já a equipa portuguesa perdeu seis dos últimos novos jogos fora nas competições europeias, mas mantém a vantagem de 2-0 conseguida em casa no jogo do passado dia 8 de março.



O jogo terá lugar amanhã na Doosan Arena, em Plzen, e com transmissão na SIC, às 18h.