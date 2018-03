Sérgio Conceição: «O jogo mais importante da época, porque é o próximo. E o próximo é sempre mais importante.»

«Esperamos um adversário difícil. Tivemos uma semana para preparar este jogo e dar uma boa resposta».

Após a primeira derrota do FC Porto no campeonato, Sérgio Conceição mostra-se consciente daquilo que a equipa tem de fazer no jogo de amanhã. «Tem de ser tudo diferente do jogo anterior».

O treinador justificou que o tempo e o campo tiveram importância no desempenho da equipa portista no último jogo, frente ao Paços de Ferreira.

Durante a conferência de imprensa da antevisão do ‘dérbi’ portuense, foram levantadas questões quanto ao ataque dos azuis e brancos. Waris ou Gonçalo Paciência ao lado de Abubakar? «São jogadores com características diferentes. Mudam um lance ou outro mas não é um jogador que muda a dinâmica da equipa», respondeu o técnico dos Dragões.

Herrera poderá marcar presença ao lado de Sérgio Oliveira, mesmo sendo incerto devido a castigo. Contamos já com a ausência de Alex Telles (treino condicionado e trabalho de ginásio),e claro Danilo (tratamento e trabalho de ginásio). Soares também é uma incerteza, devido a lesão.

Quanto à questão polémica do último jogo, Sérgio Conceição afirma ter visto o treinador João Henriques a apelar pelo anti-jogo, após o primeiro golo do Paços. Consequentemente não se sentiu confortável para cumprimentar o técnico adversário. «Não sou hipócrita», esclarece à imprensa. «Cada treinador planeia as estratégias dos jogos como deve», acrescenta.

O treinador ainda explicou as acusações de ‘anti-jogo’ levantadas quando era treinador da Académica, deixando claro que era 'pura' estratégia de jogo.

Perante uma questão relativa à convocatória de Fernando Santos para a seleção, onde nenhum jogador portista foi chamado, o treinador tentou manter neutralidade, mas «se fosse selecionador se calhar não teria as mesmas escolhas». Mesmo assim, realça o ‘máximo’ respeito pelas decisões do treinador da seleção.

O último jogo frente aos pacenses foi bastante falado durante a conferência.

Relativamente à expulsão de José Sá, o treinador não sabe ao certo o que o jogador terá dito ao árbitro mas realçou acontecimentos do jogo que teriam um peso maior. «Acho mais grave o que o guarda-redes do Paços de Ferreira fez e isso é que deveria ser motivo de expulsão».

Quanto ao penalti defendido por Mário Felgueiras, o técnico comenta: «A culpa não é do Brahimi, nem do Sérgio, é minha. Durante o intervalo, tive uma conversa com ele (Sérgio) e não abordei da melhor forma, o que o deixou intranquilo».

Ainda houve tempo para mais questões. Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto, deu uma entrevista à revista ‘Dragões’, em que terá dito ouvir rumores dos membros da equipa portista recorrerem a substâncias para ter mais energia. «Hoje é muito fácil criticar, não se dá a cara. Ouço e vejo de tudo, mas em relação a isso não tenho conhecimento», respondeu.

Conceição ainda quis deixar uma palavra de carinho aos adeptos do FC Porto. «Uma prova de empatia», elogiou pela compra de 44 mil bilhetes vendidos.