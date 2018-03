Rui Vitória, treinador do Benfica começou por dizer que o mau estado do relvado do estádio António Marcolino de Castro (estádio do Feirense) não pode ser um problema para a sua equipa: “Relvado? Amanhã logo se verá, o que nos caracteriza é sermos uns autênticos animais de competição, adaptamo-nos de acordo com o que temos pela frente”. O técnico encarnado elogiou o Feirense e assumiu que o Benfica tem de dar tudo para ultrapassar a equipa da feira: “Vamos defrontar uma equipa que me agrada pela forma como se entrega ao jogo e teremos de colocar em campo todas as nossas capacidades.”

Relativamente à questão de estar agora a dois pontos do rival Porto e depender apenas de si, Rui Vitória não deu muita importância e frisou: “Há três ou quatro semanas que tenho dito que os resultados dos outros não nos norteiam. Não é por o Porto ter perdido pontos que vamos alterar alguma coisa na nossa forma de atuar e pensar.”

Nuno Manta Santos, técnico do Feirense, referiu que tem possibilidades de jogar olhos nos olhos com o Benfica. Acerca de nos últimos 7 jogos ter perdido 6 e apenas ganho 1, o técnico disse: “Nestes últimos 7 jogos o Feirense tem tido alguma falta de sorte. Podemos contrariar o nosso adversário porque temos uma estratégia bem definida. Temos de pegar por onde somos bons.” Relativamente ao relvado Nuno Santos afirmou: “O relvado está nas melhores condições.”

O jogo terá lugar em Santa Maria da Feira amanhã, pelas 18:15.