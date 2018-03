As dúvidas de Fernando Santos

Atingimos o ponto mais alto da nossa história com a vitória no Euro 2016. Apesar do feito notável surge agora, em todos os portugueses, um novo sonho: conseguiremos ser campeões do mundo?

Para isso é preciso levar os melhores jogadores. Esse é o trabalho de Fernando Santos. O selecionador tem mantido um base regular entre os jogadores que convoca para a seleção, no entanto há várias dúvidas que o selecionador tentará resolver até à data da convocatória. Vamos analisar algumas das várias hipóteses à sua disposição.

Guarda-Redes:

Para defender a baliza nacional não parece haver grandes dúvidas na cabeça de Fernando Santos. Os 3 guarda redes chamados têm sido sempre Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes, com a titularidade a ser entregue ao jogador do Sporting CP. As outras hipóteses passam por José Sá e Bruno Varela. No entanto estes dois jovens jogadores não estão completamente afirmados nos seus respetivos clubes. Bruno Varela tem sido titular no Benfica mas não traz confiança à maioria dos adeptos e não parece ter lugar nas escolhas de Fernando Santos. Por outro lado, José Sá perdeu a titularidade para o veterano Iker Casillas por culpa de alguns erros na baliza e também não deverá fazer parte das escolhas.

Lateral esquerdo:

Não há grandes dúvidas em relação a este lugar. Está entregue a Raphael Guerreiro e as exibições do jogador do Dortmund agradam aos portugueses. As incertezas nesta posição residem no substituto de Guerreiro. Fábio Coentrão parece ser o favorito para ocupar um lugar entre os 23 pela época que está a realizar no Sporting CP. Mário Rui, Eliseu e Antunes são as outras opções para a posição ainda que menos prováveis.

Lateral Direito:

À semelhança do lado esquerdo da defesa, a titularidade parece estar entregue. Cédric Soares é um jogador de confiança de Fernando Santos e apesar da concorrência forte deve ser o eleito para a titularidade. O lugar de suplente para esta posição está numa luta acesa entre jogadores de grande qualidade: Nélson Semedo, João Cancelo e Ricardo Pereira. Estes 3 jovens jogadores têm mostrado toda a sua qualidade nos respetivos e deixam Fernando Santos com dúvidas em escolher um.

Defesa central:

É na zona central da defesa que encontramos a média idades mais altas nos jogadores. Entre os 4 centrais que serão chamados são quase certos os nomes de Pepe, Bruno Alves e José Fonte. Estes 3 jogadores já com mais de 30 anos são presenças quase certas nas escolhas de Fernando Santos. O quarto elemento traz algumas dúvidas ao selecionador: Rúben Dias, Neto, Rolando, Ricardo Ferreira.

O jovem central do Benfica foi convocado para os amigáveis com o Egito e com a Holanda mas uma lesão acabou por impedir a estreia com a seleção A. As suas boas exibições como titular no Benfica colocam-no em posição de ser chamado ao Mundial. Rolando, Neto e Ricardo Ferreira são as outras hipóteses que o selecionador irá avaliar. Não será uma escolha fácil.

Meio Campo:

Na zona mais defensiva do meio campo parece segura a presença de William Carvalho e Danilo Pereira. A outra opção é Rúben Neves mas a sua presença na Rússia irá depender das características dos médios que Fernando Santos pretende ter disponível durante a competição.

Em relação à posição “oito” o lugar de titular estará entregue a João Moutinho. O internacional português parece ter a inteira confiança do selecionador para liderar o meio campo de Portugal. As alternativas para este lugar são Adrien Silva, André Gomes, Manuel Fernandes, Pizzi, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira e até Renato Sanches. Fernando Santos terá de planificar da melhor forma a quantidade e os nomes que pretende ter disponíveis durante a competição.

Alas:

Tudo indica que João Mário e Bernardo Silva estarão entregues às alas do ataque português. Destaque para o jovem jogador do Manchester City que tem apresentado um grande nível na equipa de Pep Guardiola.

Gelson Martins e Ricardo Quaresma são as outras escolhas prováveis para as alas. No entanto, Fernando Santos terá em conta jogadores como Nani, Rony Lopes e Bruma.

Avançados:

Na zona mais avançada parece que só estará assegurada a presença de Cristiano Ronaldo e André Silva. A dupla de avançados parece dar garantias e, ao que parece, será titular na Rússia.

Para um lugar entre os avançados nas escolhas de Fernando Santos estarão na “luta” Gonçalo Guedes, Nélson Oliveira, Gonçalo Paciência ou até mesmo o herói do ultimo Europeu, Éder.

Estas são algumas incertezas relacionadas com os protagonistas que irão representar Portugal no Campeonato do Mundo. A decisão final está nas mãos de Fernando Santos.