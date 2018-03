Rui Vitória compareceu esta tarde na conferência de imprensa para falar acerca do jogo caseiro frente ao 9º classificado da Liga NOS. Este jogo marca o regresso dos encarnados à competição depois da paragem para as seleções. Quando questionado acerca do impacto desta paragem, o técnico do Benfica referiu que: “A paragem foi benéfica e se não ganhamos num aspeto acabamos por ganhar noutros. Permitiu trabalhar com um grupo de jovens, acelerar os processos e acertar aspetos do nosso jogo. Depois, permitiu estar mais uns dias com as nossas famílias. Agora, estamos prontos para a competição e vínhamos de um jogo muito positivo.”

Questionado sobre a disponibilidade dos jogadores até então lesionados, Rui Vitória afirmou: “Salvio e Rúben Dias estão entre os convocados. O Salvio é um regresso, mas Rúben Dias não saiu na convocatória e é a continuidade do que vinha a acontecer”

A ultima derrota caseira do Benfica foi à 36 jornadas atrás, frente ao FC Porto de José Peseiro, agora técnico do Vitória de Guimarães. Rui Vitória disse não ligar a estes aspetos: “Não ligo a essas questões e isso não nos vai trazer nenhuma vitória amanhã. Também não estou preocupado por ter ganho todos os jogos ao Vitória», realçou o técnico.

O Benfica parte para este jogo à procura da 8º vitória consecutiva, deixando no ar a ideia de que as águias atravessam o melhor momento da temporada. Rui Vitória confirma: “Essa é uma questão que tem sido abordada, mas nós temos vindo a trabalhar da mesma maneira e é fruto do trabalho diário. Depois, aqueles que não têm jogado estão a dificultar a vida aos outros. Amanhã vamos jogar frente a um bom adversário. Sei o perfil dos jogadores do lado do Vitória e do clube. Conheço o trabalho de José Peseiro e tem uma enorme qualidade. Ele vai ter a coragem de atacar, porque tem jogadores na frente que podem causar perigo. A equipa está rechegada de bons jogadores. Prevejo um jogo difícil frente a uma equipa que não estará totalmente remetida à defesa. Nós vamos ter de desmanchar o adversário, contornar os obstáculos e impor a nossa forma de jogar.”

O jogo está marcado para este sábado, 31 de Março, ás 18:15.