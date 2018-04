Arsenalistas vencem em casa e tentam ataque ao 3ºlugar

Num jogo antecedido pelas acusações mútuas por parte do presidente da equipa de Avalade e do presidente da equipa bracarense, prevaleceu a vitória por 1-0 dada por Raúl Silva, aos 87 minutos, após expulsão de Piccini, aos 83', por segundo amarelo.

Os leões até entraram mais fortes na partida, com remates de Bas Dost a passar não muito longe da baliza de Matheus, mas o Braga não desistiu e fez com que o jogo fosse bem disputado, muito graças a Wilson Eduardo e aos irmãos André e Ricardo Horta. Os arsenalistas ainda marcaram aos 43', mas viram o golo ser anulado por alegada falta ao internacional português Gelson Martins, na mesma jogada em que a equipa da casa pedia penalti por alegada falta de Fábio Coentrão na área.

William Carvalho não viajou com a equipa e Jesus foi forçado a fazer alterações, assim como Abel Ferreira que colocou Sequeira no lugar do emprestado Jefferson. Esta foi a sétima vitória seguida da equipa de Abel Ferreira e mais uma derrota para o Sporting que já não perdia pontos desde o clássico frente ao Porto, somando a segunda derrota neste campeonato.

Os leões ficam assim a 6 pontos dos encarnados que ocupam provisoriamente o 1ºlugar, uma vez que o FC Porto só joga nesta segunda-feira, em Belém, frente ao Belenenses.

Na próxima jornada o Sporting recebe o Paços de Ferreira e o Braga vai a Santa Maria da Feira defrontar o Feirense.