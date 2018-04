Belém derrota FC Porto

Um regresso ao futebol nacional, após compromissos de seleção, ditou a segunda derrota fora de portas dos “Dragões”. Iniciando-se com algumas alterações, Sérgio Conceição apostou no regresso de Alex Telles e na estreia de Osório, no entanto, a estreia ficaria manchada por uma má partida.

O Belenenses delineou muito bem a sua táctica e as várias funções a realizar em cada momento de jogo. Com uma defesa composta por 5 jogadores e 3 no meio campo, viu nos ataques rápidos as suas oportunidades para criar perigo.

Aos 10 minutos de jogo, num erro da defesa portista, Nathan, sozinho, correu em direcção à área de Casillas e fez o primeiro do jogo.

Com um golo, relativamente cedo, o Futebol Clube do Porto foi à procura do empate. Criou várias oportunidades, mas a falta de eficácia fazia-se sentir. Mérito também para a defesa dos azuis do Restelo, que fecharam bem a porta aos ataques adversários.

No final da primeira parte, a equipa adversária contava com 12 remates contra apenas 3.

Na segunda parte, os “dragões” voltaram com vontade de concretizar o que não haviam feito na primeira. Ataque em cima de ataque, mas sem sucesso. André Moreira, guardião da equipa do Restelo, negava tudo o que era ataque. Com grandes defesas, uma a seguir à outra, impossibilitou o primeiro dos azuis e brancos.

A asfixia era tanta que o Belenenses procurava respirar em lances de bola parada e foi, precisamente, num livre que a equipa da casa fez o segundo, por Maurides. O FC Porto desnorteava e o Belenenses alcançava cada vez mais o seu objectivo.

O resultado manteve-se até final, acabando por ditar a vitória da equipa da casa, na capital portuguesa.

O FC Porto volta ao norte com 70 pontos, menos um que o líder SL Benfica.

O Belenenses sobe ao 11º lugar da tabela alcançando os 32 pontos.