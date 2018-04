"O Atlético jogou bem, mas nunca pensou que ia marcar devido aos erros dos centrais"

Google Plus

O técnico acredita na passagem à fase seguinte porque a equipa "perdeu oportunidades e perdeu também no espaço que deu ao adversário para jogar bem", uma vez que em Lisboa tem esperança que vão ter mais oportunidades de golo.



Destacando o apoio dos adeptos, Jesus, tem pena dos 4000 adeptos que foram a Espanha e que "mereciam que a equipa não tivesse cometido erros individuais".

Admite ainda que os jogadores com experiência, mais concretamente dos centrais, cometeram erros que não se devem repetir, realçando a qualidade da restante equipa, que deu origem às quatro tentativas de golo da parte da equipa de Alvalade, tendo ficado a zero no marcador.



Relativamente à saída de William quase no tempo de intervalo, devido à lesão muscular que o deixou de fora dos últimos jogos, e à perda de Bas Dost e Fábio Coentrão para a segunda mão, em Alvalade, Jesus, diz que "não jogam estes, mas jogam outros na mesma posição", pois para o técnico estas ausências, "não são tão importantes como ter perdido este jogo".