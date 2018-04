Antevisão da Jornada 29: luta pelo título, Europa e manutenção

Joga-se este fim de semana mais uma jornada decisiva no que diz respeito às contas do título, sendo que na luta pela manutenção está também ainda tudo por decidir.

Começando pelos lugares do pódio, o Benfica - atual líder do campeonato - tem uma deslocação ao terreno do Vitória de Setúbal que vem de uma vitória moralizadora por 4-1 em casa do Aves e ocupa agora uma posição mais confortável, tendo fugido aos últimos lugares da tabela classificativa. O clube da Luz recuperou o primeiro lugar na jornada transata e chega a este jogo praticamente na máxima força, com o estatuto de melhor ataque e defesa (em igualdade com o FC Porto) da competição.

Já a equipa de Sérgio Conceição, após o desaire contra o Belenenses, recebe em casa o Aves e vai procurar dar uma resposta forte na presença dos seus adeptos. O técnico português quer dedicar a vitória ao médio Danilo, que ficou a saber que não vai poder jogar mais esta época devido a lesão. O internacional português vai mesmo falhar a presença no Mundial e é assim baixa para o jogo deste domingo. Em sentido contrário, Marega pode estar de regresso às escolhas de Conceição visto estar em fase final de recuperação.

O Sporting entra em campo no domingo e recebe em Alvalade a formação do Paços de Ferreira. A turma leonina jogou ontem a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Atlético de Madrid, num jogo onde perdeu por 2-0. É a segunda derrota consecutiva dos leões, depois de terem perdido em Braga na jornada anterior e procuram agora o regresso aos triunfos em casa. Com o Braga apenas a um ponto, a formação orientada por Jorge Jesus precisa de vencer, correndo o risco de ser ultrapassada pela equipa minhota, que nesta jornada se desloca ao terreno do Feirense.

Com o quarto lugar assegurado, o Braga vai tentar conquistar a 8ª vitória consecutiva no campeonato ambicionando assim um lugar no pódio. Pela frente vai encontrar o penúltimo classificado da Liga, que necessita urgentemente da pontuar para fugir aos lugares de descida.

Quem também precisa de pontuar é o Estoril, último classificado da tabela. Os canarinhos tem menos um ponto que o Feirense e recebem no sábado o Marítimo que está na luta pelo acesso à Europa, estando apenas a um ponto do quinto classificado, o Rio Ave.

É precisamente com o Rio Ave que a jornada se inicia, com a formação de Vila do Conde a deslocar-se ao campo do Vitória de Guimarães. São 10 pontos que separam as duas equipas, e uma vitória do Rio Ave praticamente acabará com as aspirações do clube do Minho em chegar ao quinto lugar. Nesta luta por uma vaga de acesso à Liga Europa está também o Chaves, que se encontra a 7 pontos dos vilacondenses e tem encontro marcado com o Belenenses, em casa.

A fechar a jornada, com jogo marcado para segunda-feira, o Moreirense recebe o Boavista. Equipas com objetivos bem diferentes nesta altura do campeonato, visto que a equipa de Moreira está apenas 2 pontos acima da linha de água e a formação do Bessa é mais uma que luta pela conquista de um lugar na Liga Europa do próximo ano, estando a 6 pontos do quinto classificado.