GOLOS  «MADE IN PORTUGAL »

No topo dos melhores marcadores do campeonato português, há 28ª jornada encontram-se; Jonas do Sport Lisboa e Benfica (33 golos), Bas Dost do Sporting Clube de Portugal (23 golos) e Moussa Marega do Futebol Clube do Porto com (20 golos).

Na luta por um lugar nesta lista estão também o avançado Camaronês do Futebol Clube do Porto Vincent Aboubakar com 15 golos, o avançado Brasileiro Raphinha do Vitória de Guimarães com 14 golos e o médio Fabrício do Portimonense com 12.

Algo que merece destaque são os primeiros nomes Portugueses, Ricardo Horta e Paulinho do Sporting Clube de Braga, com 10 e 11 golos cada um, lideram o pódio de melhores marcadores portugueses desta edição da Liga NOS.

Vem agora connosco conhecer cada um deles:

Formado no Sport Lisboa e Benfica e com passagens pelo Vitória de Setúbal e Málaga, Ricardo Jorge Luz Horta de 23 anos, conhecido como Ricardo Horta, é atualmente jogador do Sporting Clube de Braga, ocupando a posição de extremo esquerdo.

Regressou ao Minho na presente temporada, desta vez uma transferência a título definitivo e conta já com 1562 minutos, 26 jogos ao serviço dos Guerreiros do Minho.

Virando o foco, temos agora, o também jogador do Sporting de Braga, João Paulo Dias Fernandes, de 25 anos, conhecido como Paulinho.

Formado no Santa Maria com passagens pelo Trofense e Gil Vicente, o ponta de lança português chegou á capital do Minho no mercado de verão da presente época, transferido a custo zero, é já um dos mais utilizados por Abel, atrás de Ahmed Assan como reforço para o ataque dos arsenalistas.

Soma já,contando com as presenças em jogos da Taça CTT, Taça de Portugal e Liga Europa, 2.454 minutos, 175 jogos ao serviço do Sporting Clube de Braga.

São jogadores que não deixam qualquer tipo de dúvida face à sua qualidade individual, adaptando-se facilmente a qualquer tipo de jogo. Hoje mais uma vez foram bastante influentes em diversas jogadas de ataque do conjunto minhoto em santa Maria da Feira , tendo inclusivé a jogada do golo inaugural sido fabricada através desta parceria Horta-Paulinho, em que extremo assistiu para o cabeceamento do avançado.

Recordamos que na primeira volta , o Braga venceu a equipa de Nuno Manta Santos por 3-1 , com "bis" de Paulinho .

Acredita-se que podem tornar-se negócios rentáveis para o clube bracarense, que ocupa atualmente o 3º lugar da Liga Portuguesa de Futebol, com os mesmos 65 pontos do que o 4º classificado, Sporting Clube de Portugal, que apenas entrará em campo amanhã ás 20h15.

Será que não estará brevemente á vista , uma chamada aos 23 convocados para estar ao serviço da Seleção A de Portugal, atualmente comandada por Fernando Santos?