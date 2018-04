Sporting "é um rival perigoso"

Para o treinador do colchoneros, Diego Simeone, a equipa portuguesa foi um adversário à altura devido "aos bons jogadores e ao bom treinador que têm", admitindo que é um "rival perigoso" e que o jogo em Lisboa vai ser difícil, apesar da vantagem de dois golos conseguidos em casa.

Sobre Bas Dost e Fábio Coentrão ficarem de fora do jogo da segunda da mão, Simeone, é claro: não acha que "a perda destes jogadores será impedimento para um bom jogo do Sporting" e quanto ao facto de atribuírem o favoritismo à sua equipa como vencedora da Liga Europa, para ele, "as palavras no futebol contam pouco" e "o favoritismo vai depender do jogo da próxima semana", pois "não subestimo adversários", mas que por agora "antes de pensar no jogo da 2ª mão, penso no jogo contra o Real".



Sobre o seu jogador Diego Costa e o facto de não ter conseguido marcar golo ao guardião dos leões, admite que "ele é um animal e acho que foi o melhor jogo dele desde que voltou a Madrid".