Vitória ao cair do pano

O Benfica entrou para a jornada 29 à procura de uma vitória que permitisse manter a liderança do campeonato. Rui Vitória foi forçado a alterar os planos em cima da hora devido à lesão de Jonas no aquecimento. Raúl Jiménez entrou para o 11 titular.

O jogo começou com o golo do Vitória de Setúbal. Ao minuto 3, Costinha surpreendeu a defesa encarnada e colocou a equipa da casa em vantagem.

O Benfica tentou reagir à desvantagem e criou várias oportunidades de golo. Ao minuto 28, Raúl Jiménez surgiu ao segundo poste, após cruzamento de Rafa e encostou para restabelecer a igualdade no estádio do Bonfim.

A primeira parte terminou com a equipa visitante a jogar melhor e tentar a reviravolta no resultado.

Na segunda parte o Benfica mostrou dificuldades em criar oportunidades de golo. A falta de ideias e uma grande quantidade de passes falhados dificultavam a circulação de bola dos encarnados que se viram várias vezes forçados a jogar a bola para trás.

O Vitória de Setúbal através de recuperações de bola e transições rápidas conseguir criar oportunidades em que poderia ter marcado o 2-1 a seu favor. A destacar um remate de Edinho que acabou por ir por cima da baliza de Bruno Varela.

Com o tempo a passar, Rui Vitória fez entrar Seferovic e Salvio para os lugares de Rafa e Grimaldo. Ao minuto 90, o Benfica acaba por marcar golo mas é invalidado por posição irregular de Jardel.

Já dentro do tempo de compensação, Salvio cai na área derrubado por Luís Filipe e o árbitro assinala grande penalidade. Jiménez ficou encarregue da cobrança e fez o 2-1 para os encarnados. O golo desatou a loucura dos adeptos presentes no estádio e registaram-se alguns incidentes.

Com o golo ao cair do pano, o Benfica assegurou os 3 pontos e permanece líder independentemente do resultado do jogo de amanhã que enfrenta FC Porto e Desportivo das Aves.