Hegemonia 'bávara'

O Bayern Munique não teve grandes problemas para garantir a conquista da 28ª Bundesliga da sua história, a sexta de forma consecutiva.





Neste sábado, em Augsburgo, o conjunto orientado por Jupp Heynckes venceu a equipa local por 1-4, em encontro válido pela 29ª jornada da liga alemã de futebol. Um triunfo que lhe valeu o hexacampeonato.



Corentin Tolisso, James Rodríguez, Arjen Robben e Sandro Wagner foram os autores dos golos do Bayern nesta tarde de festa, depois de Niklas Süle ter marcado um golo na própria baliza para deixar a equipa da casa na frente do marcador.





Os 'bávaros' já somam 72 pontos na tabela classificativa da liga, mais 20 que o Schalke 04, segundo classificado, numa altura em que faltam apenas 15 pontos (cinco jornadas) por disputar.





No final, naturalmente, os jogadores festejaram, mas foi Heynckes quem se destacou nas celebrações, ao relembrar o nome de Carlo Ancelotti. O italiano, recorde-se, foi o treinador que começou a temporada no banco do Bayern, tendo sido despedido depois da pesada derrota (3-0) na visita ao PSG, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Este título também é dele, é um treinador fantástico", realçou o técnico alemão, que, depois de mais uma conquista na Baviera, deve voltar a retirar-se do futebol profissional.



Enquanto isso, o Bayern segue dono e senhor do futebol alemão, e nenhuma das outras equipas aparenta ter o suficiente para fazê-lo descer do trono.