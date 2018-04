Um clássico com história

A jornada 30 da Liga NOS traz consigo o aguardado embate entre Benfica e FC Porto. As equipas estão separadas por apenas um ponto e prometem dar tudo naquele que será um dos jogos mais importantes da época.

O duelo entre Benfica e FC Porto tem entre si uma rivalidade tremenda. Algo que se vive desde os primeiros tempos e que, a par dos confrontos com o Sporting CP, representam um dos maiores clássicos do futebol português. No próximo domingo irá jogar-se mais um.

A história dos confrontos na Luz ditam o favoritismo do anfitrião . Em 82 jogos para o campeonato nacional, o Benfica venceu 42 jogos, mais de metade. Registam-se 25 empates e 15 vitórias do FC Porto.

O primeiro jogo da história entre águias e dragões para o campeonato, em casa do Benfica foi em 24 de março de 1935, jogo que o Benfica acabou por vencer por 3-0. Desde então vários resultados e vários momentos marcantes ficaram registados nos encontros entre estas duas equipas.

Todos recordaram a vitória emblemática em 3 de abril de 2011 em que um autogolo de Roberto e um penálti convertido por Hulk deram o título de campeão nacional ao FC Porto em pleno Estádio da Luz.

Ficará também na memória o dia 12 de janeiro de 2014, no primeiro jogo do Benfica após a morte de Eusébio, em que os encarnados se apresentaram com o nome do “rei” às costas e venceram o FC Porto com golos de Rodrigo e Garay. Foi a única vitória encarnada por mais que um golo de diferença nos últimos 18 anos, num jogo contra o rival, jogando em casa.

No entanto, a história mais recente mostra resultados favoráveis ao FC Porto jogando em casa do rival. Nos últimos 10 anos, os dragões venceram 4 vezes na Luz em jogos a contar para o campeonato nacional. Nos restantes 6 jogos houve 4 empates e apenas 2 vitórias da equipa da casa.

Na época passada o jogo realizou-se na primeira volta, a 12 de fevereiro de 2016. Nesta partida as águias adiantaram-se com um golo de Mitroglou mas acabaram por perder o jogo. O FC Porto consegui uma reviravolta no marcador com golos de Herrera e Aboubakar.

Estes são os dados históricos do clássico que enfrenta Benfica e FC Porto. O próximo capítulo desta história será escrito de novo no Estádio da Luz, às 18:00 do próximo dia 15 de abril.