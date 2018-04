Jonas vs FC Porto

Jonas encontra-se a cumprir a 4ª temporada ao serviço do Benfica e os seus registos goleadores são impressionantes, estando ao nível dos mais eficazes matadores da Europa. Na presente campanha da Liga NOS, o brasileiro leva já 33 golos e está claramente em grande forma. Porém, no que diz respeito aos confrontos com o FC Porto, Jonas tem sentido dificuldades em mostrar a sua eficácia. Em 5 jogos contra os azuis e brancos apenas regista um golo marcado, numa grande penalidade convertida no jogo no Estádio da Luz na época transata.

O número 10 do Benfica sofreu uma pequena lesão no aquecimento do último jogo frente ao Vitória de Setúbal e acabou por estar indisponível para Rui Vitória. A sua presença no clássico não foi garantida mas parece provável devido à pouca gravidade da lesão.

Num jogo em que uma vitória coloca o Benfica muito bem encaminhado para o pentacampeonato, os adeptos esperam poder contar com Jonas e que o jogador consiga marcar contra o rival.