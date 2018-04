Antevisão: SL Benfica x FC Porto

Google Plus

Apenas separados por 1 ponto, ambas as equipas entrarão na partida com o objetivo de vencer.

A partida ainda não se iniciou e Rui Vitória, treinador dos encarnados, já tem razões para sorrir. Alguns dos seus jogadores, nomeadamente o melhor marcador da Liga, Jonas, recuperaram a tempo do “clássico”. Rui Vitória deverá fazê-lo alinhar no onze titular, com o objectivo de continuar o seu trabalho, que é marcar golos.

Sérgio Conceição já não tem essas razões. Com Corona e Marega entregues no boletim clínico, o treinador dos “dragões” terá de partir para a capital com o plantel disponível, e construir um onze que faça frente à máxima encarnada.

Embora, o SL Benfica jogue em casa, o favoritismo fica fora das 4 linhas. Duas grandes equipas, fortes em todos os setores do campo, defrontar-se-ão e qualquer uma pode vencer.

São equipas semelhantes. Gostam de iniciar e acabar a partida com o controlo do jogo. São equipas intensas, que jogam com determinação.

Lances individuais dos criativos das duas equipas poderá ditar o rumo do jogo.

Será um jogo de emoções fortes, e de extrema importância para a reta final do campeonato.

A vitória do SL Benfica não atira o FC Porto da luta pelo título, mas torna-a mais complicada.