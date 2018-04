Leão motivado, mas também desfalcado, para o Restelo

O Sporting está de volta ao campeonato. O afastamento da Liga Europa não foi fácil de engolir, sobretudo depois de uma segunda mão na qual os 'leões' demonstraram ter qualidade para seguir para as meias-finais da prova, mas a época ainda não acabou para os 'verde e brancos'.

Mesmo que a luta pelo título esteja complicada para o emblema lisboeta - que, primeiro, tem de assegurar um lugar no pódio, face à feroz concorrência do Sporting de Braga, que não desiste do terceiro posto -, esta jornada 30 da Liga NOS pode acabar por tornar-se proveitosa para os lados de Alvalade.

É que, antes de o Sporting entrar em campo, o Estádio da Luz vai receber o clássico entre o Benfica e o FC Porto. O que significa que, pelo menos um deles, irá perder pontos.

'Águias' e 'dragões' jogam ao início da tarde, pelo que, às 20h15, o conjunto orientado por Jorge Jesus irá subir ao relvado do Restelo já conhecedor do resultado do clássico. Independente do mesmo, a turma 'leonina' está obrigada a ganhar. Não só pela perigosidade que representa o Braga, como pela possibilidade de encurtar distâncias para o topo da tabela classificativa da liga.

Dores de cabeça para Jorge Jesus

De todos os modos, a tarefa dos 'leões' começou a complicar-se ainda na preparação para o próprio encontro. À semelhança do que aconteceu na última quinta-feira, diante do Atlético de Madrid, Jesus não poderá contar com Bas Dost, William Carvalho, Jérémy Mathieu, Cristiano Piccini, Bruno César, Rafael Leão e Daniel Podence. Fábio Coentrão ainda está em dúvida - os 'leões' só irão divulgar a convocatória para a partida no decorrer do dia de domingo.

"Não tenho nenhuma tentação. Há quatro ou cinco jogadores que clinicamente não estão em condições e não posso prescindir dos melhores para um jogo tão importante. O único que pode recuperar é o Fábio Coentrão", revelou o técnico 'leonino', na conferência de imprensa de antevisão do desafio em Belém.