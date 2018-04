Sporting x Porto em direto e ao vivo online, nas Meias-finais da Taça de Portugal (0-0)

19': Perda de bola de Piccini a originar a primeira grande ocasião deste jogo! Óliver recuperou a posse junto à área verde e branca, ofereceu-a a Otávio, e o brasileiro chutou rasteiro e com muito perigo, ao lado da baliza de Rui Patrício.

18': A pressão alta dos dragões também está a complicar a vida ao Sporting. Há instantes, Ricardo impediu Coentrão de sair a jogar com um bom corte, que fez a bola sair pela linha de fundo.

15': Equilíbrio nestes primeiros minutos de jogo. Ainda assim, é o Sporting que está a tentar dominar as operações, tendo a bola em seu poder no meio-campo do FC Porto. Os azuis e brancos, contudo, não estão a facilitar a tarefa à equipa comandada por Jorge Jesus, que está a sentir bastantes dificuldades para encontrar espaços na defesa portista.

8': Nova tentativa de Bruno Fernandes. Em posição frontal, o médio do Sporting disparou com força, só que Óliver bloqueou o seu remate. O camisola 8 dos leões não pede autorização para visar a baliza.

4': Remate de primeira de Bruno Fernandes, numa bola que ficou à entrada da área na sequência de um pontapé de canto de Acuna. A bola, contudo, saiu muito por cima.

1': Arrancou a partida em Alvalade! Saiu o Sporting com a posse da bola.

Grande ambiente em Alvalade numa altura em que os jogadores de ambas as equipas acabam de subir ao relvado do Estádio José Alvalade. A partida está prestes a ter início!

Apesar do triunfo na Luz, Conceição também mexeu na sua equipa: colocou Maxi Pereira e Óliver Torres, e tirou Marega e Sérgio Oliveira. Significa isto que Ricardo Pereira deverá jogar a jogar como extremo, deixando a posição de lateral direito para Maxi.

Em relação à equipa que derrotou o Belenenses no fim de semana, por 3-4, Jesus promoveu duas alterações, e ambas na defesa: saíram Ristovski e André Pinto para entrarem, respectivamente, Piccini e Mathieu. Um onze bastante próximo daquele que costuma ser o habitualmente apresentado pelo técnico leonino, apesar da importante ausência do lesionado William Carvalho.

No banco de suplentes do FC Porto estarão: Vaná, Aboubakar, Marega, Corona, Reyes, Sérgio Oliveira e Dalot.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Otávio, Óliver, Ricardo Pereira, Brahimi, Soares.

No banco de suplentes do Sporting estarão: Salin, Ristovski, Petrovic, Misic, Montero, Palhinha e Doumbia.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, Bryan Ruiz, Acuna, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bas Dost.

Jorge Sousa foi o árbitro escolhido para dirigir esta partida.

Todas as informações do encontro com a antevisão do jogo Sporting x Porto. A transmissão do direto de hoje começará no início do jogo no seu jornal desportivo de referência, no Vavel Portugal.

No ultimo jogo, 2-1 a favor do FC Porto, no Dragão, na 25ª jornada da Liga NOS. Em Alvalade, no duelo que vai decidir qual destas duas equipas estará no Jamor, a bola vai começar a rolar às 20:30.

"Temos de ir à procura de fazer golos. Fica mais difícil para o adversário se fizermos golos em Alvalade. Em jogo está uma possível passagem à final da Taça de Portugal. Sabemos da qualidade do nosso rival. Mas, em termos estratégicos, a nossa equipa tem dinâmicas bem definidas e sabe o que quer para o jogo", defendeu o técnico portista.

Já Conceição preferiu dar ênfase ao facto de a sua equipa querer fazer golos em Lisboa, mesmo já estando na frente da eliminatória.

"Motivados estão os dois. Mais fatigados? O Sporting há muito que está no limite, o FC Porto fez um joguinho, mas nós há muito que andamos a jogar à quinta-feira e ao fim de semana. Não há comparação. Mas também queremos estar nesta situação, pois é demonstrativo de que o Sporting está nas decisões. Já ganhou uma, saiu nos quartos de final da Liga Europa, agora quer a final da Taça de Portugal e ainda tem o campeonato", afirmou Jesus.

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo entre leões e dragões, Jorge Jesus destacou o enorme cansaço que se apodera do plantel verde e branco, sobretudo dos jogadores mais utilizados pelo treinador, nas vésperas do clássico desta quarta-feira.

Em vantagem na eliminatória, o Porto tentará voltar a fazer boa figura num jogo grande fora de portas para garantir uma vaga na final desta Taça de Portugal.

O azuis e brancos, por seu lado, também estão bastante motivados para o clássico de Alvalade. Afinal, no domingo foram à Luz vencer por 0-1 para saltarem de novo para a liderança do campeonato português.

Perante o seu público, a equipa de Alvalade terá a dura missão de virar o 1-0 sofrido na Invicta, que deixa, para já, o Porto na frente da eliminatória e, por isso, mais perto da final do Jamor.

O Sporting chega a esta segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal num excelente momento de forma, depois de ter somado três vitórias nos seus últimos três jogos oficiais (Paços de Ferreira, Atlético de Madrid e Belenenses).